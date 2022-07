Prostějovské muzeum otevírá výstavu věnovanou zdejším speciálním silám

Její původ sahá do roku 1952 a výstava sleduje působení a proměnu od prvopočátků jejího vzniku do současnosti. Exponáty včetně historických uniforem a zbraní potěší nejen příznivce vojenské historie. Prostřednictvím výstavy se mohou návštěvníci pomyslně vydat i na vojenské mise speciálních sil do Afghánistánu či do Mali.