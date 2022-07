Vodní dílo Skalička bude mít podobu suché boční nádrže, schválila to vláda

Vláda schválila zahájení přípravy protipovodňových opatření na Bečvě v roce 2012. Koncepce je rozdělena do dvou etap. V rámci první etapy se budou stavět opatření, která mají zajistit ochranu před padesátiletou povodní, součástí druhé etapy je výstavba vodního díla Skalička. To by mělo celé území ochránit před více než stoletou vodou, která povodí Bečvy zasáhla v roce 1997.

Nekula už dříve řekl, že stavba vodního díla Skalička by mohla být zahájena za čtyři až pět let. Podle MZe by mělo do konce roku 2027 být dokončeno majetkové vypořádání nemovitostí, hlavně výkupy pozemků pod plánovanou nádrží. Odhaduje se, že by měly stát zhruba 1,2 miliardy korun, doposud stát vykoupil pozemky za 700 milionů. Do roku 2023 peníze na výkup pozemků budu pocházet z rozpočtu ministerstva, v dalším období by měl být výkup financován ze státního rozpočtu.