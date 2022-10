Skupina Nylon Jail chystá třetí album. Lidé jej mohou podpořit v kampani

Nylon Jail založil Vičík s Jirákem v Olomouci na podzim 2011, jejich první koncert se uskutečnil v květnu 2012 v olomouckém Jazz Tibet Clubu. Základní myšlenka na čistě elektronický projekt se postupně rozvinula směrem k rocku a country. V roce 2013 vydali debutové album nazvané My Heart Soars Like a Hawk, za které obdrželi hudební cenu Vinyla a byli nominováni na cenu Anděl. Po pauze se skupina pustila do natáčení druhého alba s názvem Irreversible Changes, na které hudebníci přizvali další zkušené muzikanty z kapel OTK, Priessnitz nebo Muff a také dívčí sbor.