Správa železnic vyhlásila veřejnou zakázku na rekonstrukci nádraží v Ostružné

Předpokládané celkové investiční náklady činí 18 milionů korun, stavební práce by měly začít letos v červenci a skončit mají v září příštího roku. ČTK to dnes sdělil mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Stanice Ostružná stojí na železniční trati vedoucí z Bludova na Šumpersku do Jeseníku.