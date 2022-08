Stavba nové lanovky na Červenohorském sedle finišuje, do zimy má být hotová

„Modlíme se, aby se něco stalo s cenami energií, jak elektřiny, tak plynu. Skončily nám fixace a ceny nejsou vůbec příznivé, jak na provoz, tak na zasněžování. Panuje absolutní nejistota. Podobný problém mají i ostatní střediska, která stejně jako my váhala a loni na jaře po covidu, kdy cena poprvé stoupla, neudělala nové fixace,“ doplnil vedoucí areálu. Kalkulovat zatím nechce ani ohledně ceny skipasů. „Čekáme, co bude. Všichni mlčí, je to jako klid před bouří,“ dodal Dubský.

Nejistota tíží i ostatní provozovatele areálů. „Nám skončila fixace už loni, takže už uplynulou sezonu jsme jeli v nebeských výšinách. Tenkrát stála megawatthodina na burze zhruba 180 euro, nyní je to 500 euro, je to katastrofa. Nyní se nám ani nechce uzavírat smlouvy, čekáme, co se stane. Nedá se nic předpovídat,“ řekl dnes ČTK zástupce střediska Přemyslov Jaroslav Podzimek. Podle něj už zdražování nelze příliš promítnout ani do ceny skipasů. „Loni jsme ceny zvedli o 20 procent, což zhruba pokrylo zvýšení cen. Nyní už ceny musíme držet tak, aby to pro lidi bylo vůbec únosné,“ doplnil Podzimek.