Strážníci v Olomouci letos řešili i kuriózní případy, padl i rekord v promile

Incident mezi dvěma lidmi v tramvaji řešili strážníci v dubnu. „Hlídka byla na základě telefonického oznámení vyslána na uvedené místo, kdy důvodem mělo být nestandardní chování jedné z cestujících. Strážníci na místě zjistili ženu, která v tramvaji otevřela okénko. Jedné z cestujících však byla zima, a tak jej zavřela. To však první ženu rozčílilo a dotyčnou napadla tak, že ji kousla do prstu a vytrhla chomáč vlasů,“ popsal mluvčí strážníků. Napadená skončila na ošetření v nemocnici.

V říjnu strážníci měli případ staršího muže, který v ulici 28. října v 05:00 svítil do Merkurovy kašny. „Ihned jsme se za dotyčným vydali, abychom zjistili, jestli zde nedochází k nějaké nekalé činnosti. Starší muž nás však vysvětlením celé situace naprosto dostal, kdy svícením do kašny jen zkoumal, zda se v ní nenacházejí rybičky,“ uvedl mluvčí strážníků. O den později vyjížděli na základě telefonátu od obsluhy herny z Masarykovy třídy, které se „nezdál“ jeden z hostů. „Na místě hlídka našla mladíka, který chodil kolem hracích automatů a prstem na ně dělal kříže. Na dotaz, co ho k tomu vede, odvětil, že je chtěl posvětit,“ uvedl Čunderle.