Šumperské muzeum chystá výstavu domácích kutilů, obrací se i na veřejnost

„V souvislosti s přípravou expozice se zástupci muzea obracejí se žádostí o spolupráci také na veřejnost, která by mohla těmito výrobky přispět k oživení výstavy. Expozice s názvem Udělej si sám bude otevřena 22. června,“ řekla ČTK kurátorka výstavy Mária Kudelová.

Část předmětů pro výstavu zapůjčilo Vlastivědné muzeum Jesenicka, přispěly i sbírky šumperského muzea a také veřejnost. Právě na ni je zaměřena výzva muzea k zapůjčení či darování podomácky vyrobených předmětů. Mohou to být různé poličky, kolébky, stojany nebo závěsy na květináče, papírové nebo dřevěné kazety či různé dekorace, výrobky z uzávěrů od piva či špejlí. Předměty mohou zájemci nosit do muzea ještě do středy.