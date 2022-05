Svátky Olomouce letos budou i s průvodem k uctění patronky města

Historický průvod ke cti patronky města, který doprovodí ostatky sv. Pavlíny do chrámu sv. Mořice, vyrazí v pátek v 19:00 z Horního náměstí. Ve Smetanových sadech se pak od 20:30 odehraje pod širým nebem koncert Moravské filharmonie „Open air představení Moravského divadla nebo koncerty Moravské filharmonie pod širým nebem bývají fenomenální. Jsem přesvědčený, že i tento koncert plný skladeb Wolfganga Amadea Mozarta diváky nadchne,“ uvedl Žbánek.

Dějištěm velké části programu Svátků města budou letos kromě historického centra Olomouce i Smetanovy sady. „Hlavním tématem letošních Svátků města budou světla. Chceme lidem ukázat, že krásnými světelnými efekty nemusí ožívat pouze památky, ale že stejně krásné mohou být po setmění i parky,“ uvedla primátorova náměstkyně Markéta Záleská (ODS). V pátek i v sobotu bude od 20:00 do půlnoci nasvícená Rudolfova alej, která se zároveň stane dějištěm sobotní zahradní slavnosti.

V pátek a v sobotu se ve Smetanových sadech odehraje zábavně-naučný festival pro rodiny s dětmi, který nabídne přehled aktivit a kroužků. Horní náměstí bude v pátek i sobotu patřit zejména koncertům, knižním a antikvariátním trhům a flerjarmarku. O pátečním podvečeru budou moci lidé vystoupat na radniční věž a v sobotu se zapojit do originální městské hry.

Nedělní program Svátků města bude už pouze ve Smetanových sadech, kde Nadace Bezpečná Olomouc připravila rodinný den plný her s dopravní a bezpečnostní tematikou. V 16:00 hodin zazní v hudebním altánu ve Smetanových sadech koncert Stanley´s Dixie Street Band jako první ze série promenádních koncertů. V 19:30 pak stand up Děláme to ve třech zahájí program open air scény Moravského divadla na Floře.