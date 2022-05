Univerzita Palackého dovršila svůj projekt série učebnic češtiny pro cizince

Po dílech, které cílily na pokročilejší studenty i úplné začátečníky, nyní vydala také učebnice pro mírně pokročilé, informovali dnes ČTK zástupci školy. Projekt s názvem Czech it UP se inspiroval moderním stylem učebnic oxfordského typu. Testují je cizinci, kteří na univerzitě studují. K projektu přistoupila olomoucká univerzita kvůli výraznému růstu počtu zahraničních studentů i účastníků letních škol v Olomouci a také kvůli rozrůstající se spolupráci se zahraničními univerzitami.

„Projekt Czech it UP začal v roce 2020 a navázal na více než třicetiletou tradici výuky češtiny pro cizince v Olomouci, která se dnes odráží například také ve speciálních studijních programech a kurzech pro cizince i v oblíbené Letní škole slovanských studií, na kterou se každoročně sjíždějí stovky studentů z desítek zemí po celém světě,“ uvedl mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Podle zástupců univerzity učebnice reflektují nejnovější trendy ve výuce češtiny pro cizince, tématy vycházejí vstříc současné generaci i době. „Učebnice Czech it UP se i za pouhé dva roky poměrně pevně etablovaly ve výuce češtiny doma i v zahraničí a věřím, že potenciál projektu se zkompletováním celé série ještě umocní,“ uvedl ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek.