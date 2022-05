Do Olomouce míří tisíc zpěváků pěveckých sborů. Připomenou padesátiletou tradici

Akce se uskuteční od 19. do 22. května. Zúčastní se jí 19 sborů čítajících od 30 do 60 zpěváků, v Olomouci zazpívají na sedmi koncertech v Redutě, v chrámu sv. Mořice a v kině Metropol, ale i v centru města. ČTK to řekla ředitelka pořádající ZUŠ Campanella Olomouc Iveta Hlubinková.

„Celá akce je koncipována jako vzpomínka a oslava 50 let vzniku prvního festivalu dětských pěveckých sborů v Olomouci, což se podařilo na podzim roku 1972 díky zásluze Karla a Jiřího Klimešových, kteří v tu dobu již pět let vedli olomoucký dětský pěvecký sbor. Tento sbor, který dnes nese název Campanella, byl u zrodu festivalu, už tehdy čítal několik set zpěváků. Poté se sem začalo sjíždět velké množství dalších sborů,“ uvedla Hlubinková.

Festival začne 19. května slavnostním koncertem v Redutě právě v podání olomoucké Campanelly, poté se přehlídka přesune do chrámu sv.Mořice, kde vystoupí olomoucký mládežnický sbor Bel Canto Olomouc a známý chlapecký sbor Bonifantes Pardubice. První večer zakončí akce s názvem Zpívající kašny. „Budeme se tím snažit navázat na tradici, která vznikla v 70. či 80. letech, kdy sbory, které pobývaly v Olomouci a přecházely z místa na místo, se zastavovaly u kašen v historické Olomouci a spontánně zpívaly skladby. My to máme v plánu vždy večer,“ doplnila ředitelka Campanelly.

Vrcholem následujícího dne bude po koncertu sborů pro školy průvod centrem města, do kterého se zapojí podle pořadatelů na 400 zpěváků, a následující sborový maraton, který se uskuteční na Horním náměstí. Zpěváci poté opět vystoupí v Redutě, v chrámu svatého Mořice i u kašen v centru města. V sobotu 21. května kromě koncertu Sbory sborům a závěrečného koncertu mají pořadatelé v plánu také promítání filmu o festivalu v kině Metropol.

Na akci se chystá například soubor Dětský pěvecký sbor Radost Praha, Motýli z Šumperka, Jitřenka z Českých Budějovic, královehradecký dětský sbor Jitro či Komorní sbor Cantabile z Hranic, novojičínský Ondrášek i sbory z Karviné, Litoměřic nebo Přerova.