Univerzita Palackého láká poprvé své uchazeče o studium během road show

Univerzitní ambasadoři z řad studentů zájemcům při těchto cestách prezentují veškeré informace o studiu, ale i studentském životě v Olomouci. Od listopadu už takto navštívili tři desítky škol a oslovili přes tisíc jejich studentů. Zamířili například do Ostravy, Moravského Krumlova nebo Žiliny. Přihlášky ke studiu na UP lze podávat do 15. března. Univerzita o tom informuje na svých stránkách .

„Prezentace na středních školách si dosud některá univerzitní pracoviště řešila po vlastní linii, například v rámci spolupráce s fakultními školami. S letošní uchazečskou kampaní jsme se rozhodli, že tuto aktivitu pojmeme celouniverzitně, v jednotném vizuálním stylu a se sledováním zpětné vazby. Osloveným školám jsme nabídli obecnou prezentaci studijních příležitostí na UP i možnost prezentace na míru jejich zaměření, kdy například na zdravotnické školy přijedou studenti lékařské fakulty nebo fakulty zdravotnických věd,“ uvedl koordinátor výjezdů Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP.

Návštěvy na školách zprostředkovávají samotní studenti-ambasadoři, jejichž tým čítá osm desítek lidí napříč všemi osmi fakultami UP, od prváků až po doktorandy. Všichni prošli školením stran systému studia, nabídky programů, možností stipendií, ubytovaní či stravování. Podle zástupců UP mají podle zpětných vazeb tyto road show pozitivní ohlasy.

Přihlášky ke studiu je možné podávat do 15. března. Univerzita Palackého na svých osmi fakultách nabízí na 900 studijních programů a jejich kombinací. Veškeré informace najdou zájemci na webu univerzitnimesto.cz. Kvůli snaze přilákat co nejvíce uchazečů již škola uskutečnila také dva dny otevřených dveří. Podle zástupců UP by se měly tyto aktivity projevit i na konečném počtu přihlášek ke studiu, už nyní evidují meziroční nárůst přes deset procent. Loni v březnu přitom univerzita obdržela nejvyšší počet přihlášek za posledních deset let, přijala jich 32 418.