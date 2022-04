Univerzita Palackého nabízí studium ukrajinským studentům

Univerzity by vždy měly být prostorem, v němž se daří udržovat ideje humanity, uvedl rektor Martin Procházka. „My se v tomto duchu snažíme ukrajinským uprchlíkům pomáhat od počátku válečného konfliktu, který je vyhnal z jejich domovů. Velmi rádi je přijmeme do naší univerzitní komunity, dát jim příležitost u nás studovat je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat,“ dodal.