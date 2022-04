Průvod studentů v centru Prahy zahájil letošní studentský majáles

Průvod se vydal Vodičkovou ulicí okolo Novoměstské radnice na Karlovo náměstí, kde na improvizovaném pódiu na přívěsu za autem čekal hudebník Jiří Burian v kostýmu svého alter ega Kapitána Demo. Průvod odtud pokračoval do Myslíkovy ulice a následně po nábřeží do Holešovic, kde studenti nastoupili do metra a vyrazili do Letňan.