Univerzita Palackého nabízí trička s ukrajinskou vyšyvankou, podpoří studenty

Získat ho mohou zájemci, kteří vloží finanční dar v minimální výši 300 korun do univerzitního Fondu pomoci Ukrajině. Prostřednictvím tohoto fondu se olomoucká univerzita snaží podporovat své studenty a zaměstnance, které postihl válečný konflikt na Ukrajině.

Podnět dala univerzitě jedna ze zdejších ukrajinských studentek, Maryna Kovalová z Oděsy, která studuje na katedře komunikačních studií Cyrilometodějské teologické fakulty UP. „Nedávno se mě moje česká sousedka ptala, kde se dá koupit tričko na podporu Ukrajiny. Uvědomila jsem si, že i po několika měsících války mají Češi stále chuť pomáhat a ukázat svůj postoj. S panem rektorem Martinem Procházkou se pravidelně setkáváme a bavíme o potřebách ukrajinských studentů, při posledním setkání jsem tedy výrobu triček navrhla a on jednoznačně souhlasil,“ uvedla osmnáctiletá studentka.

Na Univerzitě Palackého působí více než 160 studentů a zaměstnanců z Ukrajiny. „Mnozí z nich se vlivem ruské agrese ocitli bez prostředků a podpory svých rodin, zároveň musí dál zvládat školu, práci a řada z nich se navíc zapojila do dobrovolnické činnosti. Prostředky, které se snažíme shromažďovat v našem Fondu pomoci Ukrajině, by měly sloužit k jejich dlouhodobé podpoře. Vlna solidarity vždy po nějaké době opadá, ale tito lidé stále potřebují naši pomoc,“ uvedl prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti UP Vít Procházka.