V Olomouci se sejdou odborníci na konopí. Diskutovat budou o jeho využití

Návštěvníci by si podle organizátorů akce měli odnést nové informace z několika oblastí - legalizace, konopí jako superpotravina i materiál budoucnosti a nové lékové formy konopí zejména pro dermatologii. „Cílem našeho snažení je vzdělávat širokou laickou i odbornou veřejnost a popularizovat konopí, protože jsme jako přírodovědci přesvědčeni o jeho přínosech pro společnost v mnoha oblastech lidského života od zdravé výživy přes udržitelné zemědělství až po klinické a technické využití prakticky každé části této rostliny,“ řekl organizátor Petr Tarkowski z olomouckého vysoškoskolského ústavu CATRIN.

Odborníci chtějí poukázat na to, že konopí je po tisíce let všestranně využívanou plodinou. „Zneužívání jediné malé skupiny substancí s psychoaktivním účinkem, kterou tato rostlina produkuje, brání už od 50. let minulého století jejímu širšímu využití,“ doplnil Tarkowski.