V Olomouci vyroste nová linka na úpravu odpadů pro energetické využití

Podle krajského radního Martina Šmídy tak v Olomouckém kraji vzniknou koncovky pro využití odpadu. „Klíčovým uzlem je nyní právě úprava odpadu. To byl důvod, proč jsme celý projekt restartovali a aktualizovali - máme nyní technologické řešení nejen pro současnou situaci, ale díváme se i do budoucna, abychom mohli co nejvíce odpadů přesouvat do materiálové recyklace,“ uvedl radní.