V Olomouci začínají Dny židovské kultury, reagovat budou i na dění v Izraeli

„Válka se do programu promítne v tom směru, že izraelští hosté, kteří měli festival dnes zahajovat, přijet nemohou a zúčastní se festivalu v podobě online přenosu. Podporu během festivalu budeme vyjadřovat a budeme na současné dění reagovat, ještě ladíme, jakou to bude mít podobu. Samotný program festivalu to však neovlivní,“ uvedl Jeništa.