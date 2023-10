V Přerově začala stavba cyklostezky, vznikne u vytížené obchodní zóny

Cyklostezka bude u obchodní zóny, jak sdělili ČTK zástupci radnice. Stavba potrvá zhruba půl roku, náklady jsou 4,4 milionu korun. Větší část by mohly pokrýt dotace.

Nová stezka se bude stavět ve čtyřech etapách, stavebníci se nyní pustili do první a třetí etapy. První z nich v délce téměř 200 metrů a o šířce tří metrů vznikne napojením stezky na současnou stezku pro chodce a cyklisty u Lidlu. Třetí etapa, dlouhá 203 metrů, povede v zeleném pásu podél silnice I/47, v blízkosti areálu Emos. „Stezka je navržena v šířce 2,5 metru a její stavba bude trvat déle, protože součástí je přeložka plynárenského zařízení,“ doplnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Zbývající dvě etapy, které povedou podél Kauflandu k nové nákupní zóně a ve finále pak budou směřovat od Emosu do místní části Lýsky, se budou v nejbližší době projektovat.

Velkou investici do cyklostezek dokončil Přerov naposledy loni v listopadu, kdy se ve městě otevřel poslední úsek trasy z místní části Předmostí směrem do centra města. Jde o úsek, na který bude navazovat právě nová cyklostezka. Jeho součástí je také tubus pro cyklisty, který je pod železniční tratí. Celá trasa dlouhá 166 metrů vyšla včetně tubusu zhruba na 29 milionů korun. Cyklisté se po ní dostanou pohodlně z Předmostí přes Velkou Dlážku směrem do centra města, kde se mohou napojit rovněž na loni dokončenou cyklostezku v Palackého ulici.