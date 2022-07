V Olomouckém kraji se za pololetí narodilo v šesti porodnicích 3016 dětí

V olomoucké fakultní nemocnici, kam jsou soustředěny také nejrizikovější porody z celého kraje, se loni od začátku roku do konce června narodilo podle informací nemocnice 1233 dětí. Letos porodnice eviduje do konce června 1176 novorozenců, řekl mluvčí nemocnice Adam Fritscher. Fakultní nemocnice přitom do značné míry určuje počet narozených dětí v regionu. Za celý loňský rok se zde narodilo 2491 dětí, o rok dříve jich bylo 2428.