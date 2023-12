V Přerově se po sedmi měsících otevře bazén, oprava stála 30 milionů korun

Opravy znamenaly omezení nejen pro rekreační plavce, ale především pro sportovní oddíly; bazén využívají závodní plavci i pólisté. Od konce jara do začátku podzimu mohli trénovat ve venkovním pětadvacetimetrovém bazénu, který byl vyhřívaný na 27 stupňů Celsia. Poté museli sportovci dojíždět do jiných měst, což mělo dopad na tréninkové dávky a zvyšovalo náklady. „Kluby jezdily do Zlína, Olomouce či Valašského Meziříčí,“ doplnil Petra Kouba, jednatel společnosti Sportoviště Přerov, která bazén provozuje.