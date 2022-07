Ve Šternberku budou mít sraz desítky příznivců jízdy na lehokole

Připravena je i večerní jízda lehokol ulicemi Šternberka. ČTK to řekla mluvčí šternberské radnice Irena Černocká. Na lehokole v Česku jezdí stovky fanoušků. Sportování v sedačce umístěné mezi dvěma koly je mnohem pohodlnější než na klasickém bicyklu.

Pořadatelé šternberského srazu lehokol předpokládají příjezd až 100 účastníků z několika evropských zemí, kteří budou mít od od čtvrtka 4. srpna do soboty 6. srpna zázemí v autokempu v Dolním Žlebu. „Odtud bude peloton startovat a vydá se po cyklostezce Hvězdná do Olomouce. V pátek 5. srpna příznivci lehokol pojedou do Loštic a v sobotu na Svatý Kopeček u Olomouce,“ uvedla Černocká.