Ve Vernířovicích na Šumpersku vybudovali Mineralogickou stezku

„Stezka navazuje na sobotínský kruh, který se věnuje lokalitě Sobotína. Tato lokalita monitoruje možná ukrytá, ale opravdu významná naleziště minerálů ve zdejší oblasti, je jich tam opravdu velké množství. Stezka přibližuje lidem, co vše se tam dá najít a jakou vazbu to mělo na historii; část nalezišť sloužila jako zdroj surovin pro podniky Kleinů, dnes jsou to spíše sběratelská naleziště,“ řekl Rak.

Podle starostky chce obec novou naučnou stezkou představit unikátní naleziště v jejím katastaru. Prodloužení sobotínské stezky i o vernířovský okruh se připravovalo několik let, letos se obci podařilo získat krajskou dotaci. „Naše stezka je dlouhá 14 kilometrů, dohromady se sobotínským okruhem je to 21 kilometrů. Trasu lze projet také na horském kole,“ uvedla starostka. Návštěvníky trasa vede k lokalitám, kde se dříve těžilo, jde například o přírodní památku Zadní Hutisko. Po cestě jsou informační tabule. Projekt doplňuje také vitrína s minerály, u obecního úřadu je i velká mapa této naučné stezky a možnost dobití elektrokol.

Stezka podle Raka těží z přírodních zajímavostí. „Je to klidnější protiváha sobotínského resortu, je to produkt cestovního ruchu, který návštěvníky dostane do přírody. Po většinu času vede po lesních cestách, vede nedotčenou lokalitou, nechybějí bystřiny, malé vodopády. Je to balzám na duši,“ dodal.