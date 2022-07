Do konce července by měly ustat výpadky autobusů BusLine v Pardubickém kraji

„V průběhu července by mělo přejít na spoje v Pardubickém kraji asi osm až deset řidičů. Zatím nechceme přistupovat k úpravám jízdních řádů, kdy bychom akcentovali spoje se zásadním vlivem na dopravní obslužnost. Do konce tohoto měsíce to musíme bezpodmínečně vyřešit,“ řekl vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Ladislav Umbraun.