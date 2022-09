Městská policie v Pardubicích patrně začne dávat náborový příspěvek

Podle ředitele náborový příspěvek může sice hrát roli při rozhodování stát se strážníkem, ale hlavní není. „Z mého pohledu je to tak 50 na 50. Lidé, kteří k nám chodí, mají důvod, že někdo z rodičů pracuje u nějaké složky IZS, bavila by ho tahle práce. Náborový příspěvek je asi pro toho, kdo váhá a není úplně rozhodnutý,“ řekl ředitel.

V roce 2018 městská policie dávala příspěvek 10 tisíc korun svým zaměstnancům, pokud přivedli adepta, který pak do práce nastoupil. Pobídka byla krátkodobá, dodal ředitel.

Městské policii chybí do plného stavu deset strážníků. Zatím se jí nedaří potřebný počet lidí zaměstnat. Částečně jí to komplikuje výkon služby. Organizace, kterou zřizuje město, má teď 100 strážníků. „Městská policie má na starosti spoustu akcí, od Zlaté přilby, Velké pardubické, dožínek. Když má městská policie podstav, do toho někdy naskočí ošetřování, nemoci, tak je mnohdy velmi složité zajišťovat službu v plném rozsahu,“ řekl ředitel.