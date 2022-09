Pardubický kraj by mohl nasadit na méně vytížených trasách menší autobusy

Brněnská firma CITYA v Říčanech v létě na měsíc zkušebně zdarma spustila sdílené nízkoemisní minivany. Pomocí aplikace s algoritmem jezdí zastávky i trasu co nejúsporněji a do budoucna by měly být plně elektrické. „Pardubický kraj poskytne tři oblasti k modelaci dopravních linek tam, kde už teď chybí kapacity, nebo je linka málo využita cestujícími meziměstskou dopravou. Dopravcům to může ušetřit řidiče, které tak bude možné nasadit na více frekventované spoje,“ řekl Kortyš.