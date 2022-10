Mostní estakáda D35 u Opatovic bude kvůli opravám v jednom směru zavřená

Novinářům to dnes řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Uzavírka směrem na Časy začala v neděli, stavební práce dnes ráno.

Na začátku téměř kilometr dlouhé estakády jsou dilatační spáry, které je potřeba opravit. Dilatace se napíná a smršťuje podle tepelných podmínek. Aktuálně mezery mezi nimi nejsou stejné. „Ukázalo se, že dilatační lamely nejsou usazené správně. Řidiči to ale během jízdy neměli šanci poznat,“ řekl Rýdl. Silničáři teď se stavební firmou zjišťují příčiny závady. „Pro nás je to zkušenost pro další stavby. Každý most potřebuje přechodovou dilataci,“ řekl Rýdl.