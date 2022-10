Největší náměstí v Pardubicích čeká další etapa obnovy

ČTK to řekl starosta městského obvodu V Jiří Rejda (ANO). Podle zástupce opozice by si náměstí zasloužilo změnit celou koncepci, parkování by mělo být po stranách, nikoliv uprostřed.

V roce 2017 skončila rekonstrukce centrální části, místo staré betonové plochy je náměstí vydlážděné žulovými kostkami. Nadále slouží jako parkoviště. Parkovací plochu obklopují květináče a betonové čtvercové bloky, které je možné přemístit, když je tam veřejná akce. Konají se několikrát ročně, například oslavy adventu nebo vojenské přehlídky.

Rekonstrukce stála 12 milionů korun. Do té doby náměstí z roku 1955 zásadnější rekonstrukcí neprošlo. Jednalo se o časově a finančně úspornější investici. Například podzemní parkoviště, které politici v minulosti navrhovali, by stálo mnohem víc.

Na náměstí jsou na dvou stranách odpočinkové plochy s lavičkami, keři, stromy a pomníky, jeden je věnovaný prvnímu letci Janu Kašparovi a druhý československým letcům a parašutistům. Na malé parky a jejich obnovu se chce městský obvod v současném volebním období zaměřit, řekl starosta.

Cesty přes park by měly vést do kříže, protože tak lidé přes plochu chodí. Teď jsou stezky kolem dokola a lidé chodí přes trávník. „Některé chodníky kolem chceme zrušit, rozšířit zeleň do stran. Zároveň chceme zachránit stromy, které jsou vzrostlé a mají nějakou hodnotu. Ještě jsme se neshodli s odborem architekta, budeme v projektu dělat změny. Tohle chci na obvodě komunikovat napříč politickým spektrem. Je nás tady 15 zastupitelů, měli bychom udělat to nejlepší pro občany,“ řekl Rejda.

Opoziční zastupitel Jakub Kutílek (Zelení a Piráti) navrhuje změnit koncept náměstí. „Historicky se plocha náměstí proměnila v parkoviště. Lepší by bylo, než se vrhneme na další úpravy náměstí, mít celou novou koncepci. Parkovací místa by mohla být po obvodu náměstí, což by bylo funkčnější, auta by byla blíž domům, obchodům, které tam jsou,“ řekl Kutílek.

I když se na náměstí občas konají slavnosti a jiné akce, převážně je parkovištěm. Střed náměstí by mohl celoročně plnit jinou funkci, uvedl Kutílek. „Plochu by bylo potřeba doplnit zelení, vodním prvkem, aby tam byl pobyt příjemný,“ podotkl zastupitel.