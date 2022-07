Pardubice od roku 2014 investovaly 10 milionů korun do bezbariérovosti ve městě

Dotace pomohly například s vybavením vozidel pardubické MHD a informačním systémem TYFLOSET pro lidi se sníženou schopností orientace a pohybu. „Další příspěvek putoval do Pardubické nemocnice na vybavení pro imobilní pacienty nebo do Východočeského divadla, kde dotaci využili na zřízení bezbariérového vstupu do hledištní části divadla, či do kostela sv. Bartoloměje a na hodně využívanou poštu v ulici Jana Palacha,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSF).