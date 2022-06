Pardubický kraj chystá do několika let obnovu parku ústavu v Jevíčku

Pardubický kraj připravuje obnovu parku kolem léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku. Provést by ji mohl do několika let.