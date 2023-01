Pardubický kraj ještě víc omezí kamiony, které si zkracují cestu Bohdaneč

Doprava v místě bude také bezpečnější. ČTK to řekl hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Kamiony jezdily do roku 2021 po I/36 přes Bohdaneč a další obce. Samosprávy usilovaly o změnu téměř osm let. Díky tomu, že kraj získal silnici od Chýště až po Rybitví, stala se komunikace na 18 kilometrech silnicí druhé třídy. Kraj jako její vlastník tam pak mohl zakázat tranzitní kamionovou dopravu.

Kamiony podle hejtmana patří jednoznačně na dálnici. Po otevření dvou úseků dálnice D35 z Opatovic nad Labem až do Ostrova na Pardubicku se zátěž posunula více na východ kraje. Kamiony se z Bohdanče i přes zákaz úplně vymístit nepovedlo.

„V Bohdanči bohužel dochází k tomu, že někteří řidiči se snaží zákaz porušovat a volí alternativní trasy přes menší obce v okolí. Nyní proto řešíme možnost vybudování kruhového objezdu v Semtíně na křižovatce směrem na Lázně Bohdaneč a Černou u Bohdanče s tím, že by mohl být zákaz vjezdu kamionů protažen až na tuto úroveň. Samotná křižovatka je nyní velmi nebezpečná a nepřehledná,“ řekl Netolický.

Z dálnice D11 do Pardubic byla cesta přes lázeňské město nejkratší. Od září 2021 tam jsou zákazové značky pro auta nad 12 tun. Lázněmi Bohdaneč díky zákazu kamionové dopravy jezdí skutečně méně kamionů, podle starosty Josefa Štěpanovského (ODS) jich jsou desítky místo stovek denně. V minulosti byl na silnici I/36 umístěn sčítací radar, který spočetl až 1700 kamionů za 24 hodin.

„Městská policie zastaví tak 30 kamionů za den. Když byla zavřená dálnice u Opatovic, bylo to hrozné, kamiony jezdily přes nás. Kruhový objezd v Semtíně by nám moc pomohl,“ řekl starosta. Ideální by podle něj bylo, aby kamiony nejezdily přes lázeňské město vůbec.