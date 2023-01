Pardubice chtějí omezit zásobovací auta na Pernštýnském náměstí

Pernštýnské náměstí má část vyhrazenou pro běžné parkování, je nejdražší ve městě. To patrně zůstane zachované. Politici by ale rádi změnili živelné parkování zásobovacích aut, které tam jezdí celý den a často tam i dlouhodobě parkují. Mohl by tam fungovat podobný systém jako na nedaleké třídě Míru, kde je možné dovážet zboží do obchodů jen brzy ráno a později večer.

„Zásobovací auta na náměstí často parkují celé dny. Náměstí by se mohlo změnit na pěší zónu. Zásobovaní by bylo povolené jen v určené časy. Na náměstí patří zahrádky, život, ne parkující auta,“ řekl Šťastný.

K náměstí přiléhá Pernštýnská ulice, která je příjezdovou komunikací na náměstí. Je dlážděná žulovou dlažbou, jsou tam historické domy, v nich obchody, vinárny, kavárna, cukrárna. Auta tam často jezdí rychle, čemuž by obvod rád zamezil.

„Od jara by mohly být zahrádky víc umístěné z chodníků do silnice, byl by to zklidňující prvek dopravy. Dovozci jídla tam jezdí rychle, lidé uskakují. Není tam nouze o nebezpečné situace,“ řekl starosta.

Proměnou by mělo projít i Bělobranské náměstí, které je také v historickém centru. Od minulého volebního období o to usiluje zastupitel Vojtěch Jirsa (Piráti). Chce, aby bylo společenskou zónou, ne jen parkovištěm a místem pro kontejnery. Podařilo se tam zprovoznit městskou pumpu, na další záměry nedošlo.

„Mohl by tam být pod stromy mobiliář, předzahrádky, tržní místo a herní prvek pro děti u pumpy vedle sochy Jana Nepomuckého. Parkování by nadále bylo na jižní a západní straně náměstí, další místa by se doplnila v Labské ulici a v ulici Na Třísle,“ řekl Jirsa.

Bělobranské náměstí je druhé nejstarší v Pardubicích. Předměstí s náměstím založil v roce 1507 Vilém z Pernštejna. Jeho proměna se nabízí, kousek odtamtud bude letos dokončená nákladná modernizace automatických mlýnů, v nichž budou dvě galerie nebo polytechnické dílny.

„Bělobranské náměstí zasluhuje naši pozornost jako přirozená spojnice historického centra a automatických mlýnů,“ řekl Jirsa.