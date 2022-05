Pardubický kraj připravuje dva nákladné investiční projekty ve středních školách

Tělocvičnu v Letohradě by kromě školy mohli využívat i obyvatelé města a sportovní kluby. Podobný model už funguje například v tělocvičně v České Třebové či dalších tělocvičnách u krajských středních škol. „Chceme, aby byla po vyučování využitelná veřejnosti, a proto kromě potřebných rozměrů 25 × 45 metrů počítáme s možností rozdělit tělocvičnu na více částí. Zároveň zde bude tribuna pro 200 diváků, z toho minimálně 100 míst bude k sezení,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel (3PK). Výstavba by mohla začít v roce 2023, pokud se na ni najdou peníze v krajském rozpočtu, dokončena by měla být o rok později.