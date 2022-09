ŘSD začalo s předstihem stavět železniční most přes dálnici D35 u Svitav

Tuto část ŘSD vybuduje izolovaně, nebude navazovat na předchozí dokončované úseky. Podle Petry Drkulové z pardubické správy ŘSD je nutné koordinovat výstavbu mostu se Správou železnic. Důvodem je snaha o maximální zachování průjezdnosti trati Brno – Česká Třebová. Nejdříve se vybuduje provizorní kolejová přeložka pro odklonění vlakové dopravy, aby se mohl postavit nový železniční ocelový most. Po dokončení budou postupně zprovozněny obě traťové koleje.

Nosnou konstrukci mostu bude tvořit takzvaný Langerův nosník usazený na železobetonové opěry. Vyrobí se z šesti dílů, které se složí a svaří přímo na stavbě. Hmotnost mostní konstrukce dosáhne 293 tun, most bude mít rozpětí 46 metrů a šířku 12 metrů.

Příprava stavby úseku dálnice Janov - Opatovec je značně pokročilá. Stavební povolení pro něj ŘSD získalo letos v březnu, vykoupeno již bylo 96 procent pozemků. Ještě letos by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Úsek je dlouhý 11,8 kilometru, 11 silničních mostů, z toho čtyři nad dálnicí, železniční most a dva přechody pro zvěř. Součástí bude i mimoúrovňová křižovatka Opatovec a 4444 metrů protihlukových stěn. Náklady se odhadují na 3,2 miliardy korun bez DPH, s uvedením do provozu se počítá v roce 2027.