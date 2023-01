Svitavy a Moravská Třebová zavedly krátkodobé parkování zdarma

Ve Svitavách na náměstí Míru je teď i kratší doba, po kterou se platí parkovné. Zkrátila se o hodinu od 8:00 do 17:00. „Ještě minulý rok bylo nutné platit od 7:00, teď jsme posunuli parkovné až od 8:00. Rodiče, kteří vezou děti do školy a chtějí si třeba rychle koupit něco v pekárně, tak nebudou mít s placením žádné starosti. Stejně jako lidé, kteří na náměstí bydlí a odjíždí ráno do práce,“ řekl starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy).