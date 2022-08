V Pardubicích bude fungovat další soukromá základní škola, šestá v pořadí

„Vznik soukromých a církevních škol vítáme, stejně jako zakládání dětských skupin pro předškolní děti. Rodič by měl mít v 21. století možnost výběru. Je to důkaz fungující občanské společnosti, zajišťující pestrost nabídky výchovných aktivit pro pardubické děti,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

Město aktuálně zřizuje 18 základních a 31 mateřských škol. „Za poslední čtyři roky jsme navýšili o 400 míst kapacitu v základních a mateřských školách včetně první městem zřizované základní školy Montessori. V některých spádových obvodech a tam, kde to podmínky v mateřinkách pro vzdělávání umožňují, se nám daří umísťovat i dvouleté děti nad rámec zákonných povinností,“ řekl Rychtecký.

Od roku 2020 nastupují do škol silné populační ročníky. Město na to musí reagovat rozšiřováním škol, chce stavět i jednu novou. „Máme schválené investiční záměry a pracujeme na přípravě výstavby nové základní školy v areálu bývalých Masarykových kasáren pro nejméně 540 žáků. Má stát zhruba 550 milionů korun a budeme usilovat o udělení dotace z ministerstva školství, která by měla pokrýt většinu nákladů,“ řekl Rychtecký.