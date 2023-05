V Pardubickém kraji bude letos značená svatojakubská cesta

„Jak je dnešní svět čím dál technicky propracovanější, čím dál více lidí si od něj potřebuje odpočinout na pouti. A nemusí to být jen věřící, kteří se vydávají na cestu po místech spojených s historií, kde si mohou utřídit myšlenky, zažít cestu krajinou a ponořit se do svého nitra. Mnozí rozprostřou svou cestu do více let, dávkují si ji, ale stále mají před sebou jeden cíl, nalezení své role na tomto světě, tedy té perly, kterou ukrývá svatojakubský symbol mušle,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).