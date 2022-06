V Pardubickém kraji nevyjely desítky autobusových spojů. Stále je málo řidičů

S krajem například jedná o rychlém přechodu na prázdninový jízdní řád, ve kterém autobusy jezdí méně často. ČTK to řekl mluvčí firmy Radovan Vrátný. Náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS) odhadl, že prázdninový jízdní řád by mohl nastat asi o týden dříve. BusLine provozuje regionální dopravu v oblastech Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Litomyšle a Jevíčka od 12. června, problémy začaly v pondělí.

„Vypadá to dnes o něco hůř než včera, nevyjelo devět nebo deset turnusů, což je asi přes stovku spojů. Další řidiči nepřišli do práce, pracovníci, kteří byli povoláni do služby, už dál nemohli sedět za volantem, což byl třeba dopravní ředitel skupiny BusLine,“ řekl Vrátný. Firma zajišťuje 120 autobusových turnusů.

Starosta Lanškrouna Radim Vetchý (Lanškrounské fórum) věří, že výpadky spojů ustanou. A také, že pokud autobus nepojede, měl by mít cestující šanci to zjistit dopředu, aby zbytečně nečekal na zastávce, uvedl na facebooku.

„Chápu, že všichni nemají možnost podívat se na mobil, na počítač. Snažíme se přes starosty obcí, aby aktuální informace vylepovali na zastávkách. Chceme také připravit prázdninový režim,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS). Jako největší problém vidí náměstek to, že se k lidem nedostane včas informace o tom, jaké autobusy jedou a nejedou. Podle něj se snad podaří, aby aktuální informace byly v mobilní aplikaci o odjezdech spojů. „To, že nemají řidiče, to neovlivním. Že jedou pozdě, protože tam jedou poprvé, to se srovná, že odbavují jinými strojky, než byli lidé zvyklí, to se také srovná,“ řekl Kortyš.