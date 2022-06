Křižovatka U Marka v Pardubicích podstupuje opravu. Začala dopravní omezení

Dopravní omezení potrvají do konce července. Novinářům to dnes řekli zástupci investora. Provoz dnes řídí policie.

„Oprava povrchu vozovky nesnesla odkladu, my jsme se báli, že by příští zimu nevydržela. Jsme si vědomi toho, že je to jedna z nedůležitějších křižovatek v Pardubicích,“ řekl ředitel pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic Bohumil Vebr.