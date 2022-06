Centrum Plzně po dvouleté pauze obsadil hojně navštěvovaný Historický víkend

Děním na scénách na náměstí a v přilehlém sadovém okruhu je letos akce přenese hlouběji do minulosti, do časů vlády Jana Lucemburského, který si Plzeňanů velmi cenil, řekla Alena Kozáková z pořádající městské Nadace 700 let města Plzně. Až do neděle jsou připravena divadelní, taneční a šermířská vystoupení, historický průvod a tradiční sobotní večerní „Vejšlap plzeňských strašidel“.

„V roce 1320 obnovil a potvrdil Jan Lucemburský veškerá privilegia Václava II., zakladatele města. To je jistě významná událost, my ovšem budeme věnovat pozornost něčemu mnohem romantičtějšímu - vrátíme se přesně o 700 let zpět do minulosti a zúčastníme se zásnub prvorozené české princezny Markéty Lucemburské s vévodou Jindřichem Dolnobavorským. Podíváme se tedy především do roku 1322,“ řekla Kozáková.