Dobřany za víc než 40 milionů opraví dům na náměstí, přibudou tam byty

Ze čtyř bytů z domu na náměstí muselo město těsně před Vánocemi narychlo stěhovat nájemníky do náhradních prostor. Ukázalo se totiž, že objekt má závažné praskliny ve zdivu a není jasné, co by se s objektem mohlo stát během zimy. Špatný stavební stav je ještě důsledkem bombardování při velkém náletu z dubna 1943, při němž byly v městě zasaženy kromě psychiatrické léčebny stovky domů a zemřely stovky lidí. Ze 746 domů ve městě jich po náletu zůstalo stát údajně jen na 200.

„I když to příští rok bude 80 let, co tady byl nálet, tak stejně nacházíme každý rok nějakou závadu na budově, která je způsobena nekvalitní opravou nebo vůbec neprovedenou opravou toho, co bylo po náletu. Narážíme na to všude. Tenhle příběh byl o to horší, že jsme zjistili praskliny ve zdivu v domě, který byl obývaný, a před Vánocemi jsme museli stěhovat narychlo nájemníky,“ popsal starosta Martin Sobotka (Aktivní Dobřany).