Domažlickou radnici čeká oprava, město zadalo vypracování studie

„S touto architektonickou firmou spolupracujeme od roku 2020, postupně nám připravuje podklady pro rekonstrukci radnice. Není v dobrém stavu. Je nemovitou kulturní památkou, posledních 30 let se do ní neinvestovalo, teď je opravdu už nejvyšší čas, aby se dala do pořádku,“ poznamenal starosta Zdeněk Novák (Sdružení pro město Domažlice).