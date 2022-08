Osm vyhlídek na Domažlicku a v přilehlé části Bavorska v sobotu ozáří světla

„Není to tak, že se nasvěcují ty věže nebo vyhlídky, ale dobrovolní hasiči vyvezou na vrchol reflektor, ten se pak rozsvítí a lidé mohou zdálky i zblízka pozorovat rozzářené vrcholy. Připomínáme si tak společnou minulost,“ řekla. Kromě rozsvícení vrcholů budou světla každou čtvrthodinu až do 22:15 vysílat morseovkou i krátké symbolické vzkazy. „Nebude to nic dlouhého, máme několik slov, která světlem odvysíláme dál do krajiny,“ uvedla Langpaulová. Z každého vrcholu není podle ní současně vidět na všechny ostatní, v krajině jsou místa, kde lze pozorovat i několik zářících kopců najednou.