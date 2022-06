Svazek Domažlicko vybuduje v Českém lese pět nástupních míst pro turisty

„Za 30 let fungování postavil třeba část mezinárodní cyklostezky, vyhlídková místa, věž hradu Starý Herštejn, zpřístupnil pietní místo v zaniklé obci Lučina a zajišťuje provoz v centru severských sportů kolem Čerchova,“ řekl starosta Bělé nad Radbuzou a předseda svazku Libor Picka (STAN).

„Nástupní místa do turisticky zajímavých lokalit vzniknou v Železné, Kramolíně, Caparticích a v Klenčí. Přijdou dohromady na jednotky milionů korun,“ řekl. Podle Picky tam budou lidé moci zaparkovat auta, v menším objektu se převléknou, mohou si tam dobýt elektrokolo a bude tam místo pro dva až tři karavany. Stejný počet nástupních míst vznikne také na druhé straně hranice. Český a bavorský svazek obcí, které už mají pilotní projekty, na to seženou peníze z přeshraničních fondů EU.

Svazek se zaměřuje na společné projekty podporující rozvoj turistické infrastruktury. V přeshraniční spolupráci je jeho zásadním partnerem sdružení bavorských měst a obcí Akční spolek Čerchov plus v čele s městy Waldmünchen a Furth im Wald. Výrazný posun v aktivitách sdružení začal po vstupu ČR do EU v roce 2004, kdy se mohly zahájit společné projekty. „Mezi nejvýraznější patří vybudování části mezinárodní cyklostezky CT 3 od hranic se SRN přes Českou Kubici a Babylonu do Domažlic, stavby vyhlídkových míst v regionu, revitalizace jedné z hradních věží zříceniny Starý Herštejn, zpřístupnění pietního a osvětového místa v zaniklé obci Lučina/Grafenried formou naučné stezky a také zajištění provozu v celoročním centru severských sportů Aktivně v přírodě v regionu Althütte-Gibacht-Čerchov,“ uvedl Picka.