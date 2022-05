Domažlická nemocnice koupila pro svou přepravní službu nové sanitky

Zdravotnická dopravní služba Domažlické nemocnice má v běžném provozu 12 až 13 vozů. Každý měsíc s nimi najede zhruba 50 tisíc kilometrů. Standardní výbavou všech sanit je transportní lůžko se samovyklápěcím a skládacím podvozkem, transportní křeslo pro vynášení imobilních pacientů například do schodů a transportní plachta pro manipulaci s pacientem ve zhoršených podmínkách.

„Dále jsou zde zdravotnické potřeby první pomoci včetně defibrilátoru, máme tam kyslík, zavazadlo se standardním zdravotnickým materiálem a vozíme také porodní balíček pro případ, že by převážená těhotná žena začala rodit během cesty,“ popsal vedoucí řidič Miloslav Kundrát.

Vzhledem k tomu, že stále přibývá pacientů s nadměrnou hmotností, pořídila nemocnice pro jejich převoz speciální vůz. Výjimkou nejsou převozy lidí vážících i víc než 200 kilogramů, příležitostně je nutné převést i pacienty s hmotností nad 300 kilogramů, kteří jsou zpravidla navíc také imobilní. Karoserie speciální sanitky je širší i delší, takže se do vozu vejde větší lůžko s širší vakuovou matrací. Lůžko lze posouvat podélně dovnitř a ven z vozu a také příčně do strany, aby ho při jízdě mohli zdravotníci posunout doprostřed a mohli se k pacientovi v případě potřeby dostat z obou stran. Vůz má naviják pro lehčí zavezení lůžka z ulice do vozu a také takzvaný schodolez, který umožňuje manipulaci s imobilními lidmi na invalidním nebo transportním křesle po schodech v domech bez výtahu.