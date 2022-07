Festival DEPOvLETU v Plzni dá příležitost vyniknout začínajícím hudebníkům

Program od 20. až 30. července představí české kapely včetně projektů úspěšných v zahraničí. Diváci se mohou těšit například na duo Kalle nebo trio The Valentines, vybrané do užšího výběru evropské soutěže Eurovision Song Contest. ČTK to řekla produkční Barbora Krákorová. Vstup na festival je zdarma s výjimkou vystoupení Na stojáka.