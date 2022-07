K plzeňskému Velkému boleveckému rybníku se po 30 letech vrátil vodočet

V budoucnu chtějí správci městských rybníků osadit vodočetné latě i do ostatních vodních ploch bolevecké rybniční soustavy. Jak už dříve řekl hydrobiolog Jindřich Duras, ve Velkém boleveckém rybníku nyní chybí do přelivu více než metr vody. Klesání hladiny největšího plzeňského rybníka je často diskutovaným tématem Plzeňanů. Město už pracuje na projektu za desítky milionů korun, který má vodu do „Boleváku“ dopravit z řeky Berounky, nejdřív ale projde přečištěním.