Plzeň před sezonou kontrolovala složení rybích druhů v rekreačních rybnících

Rybí obsádku kontrolují pravidelně od roku 2006 v Boleveckém rybníku, letos poprvé i v Kamenném rybníku. Množství i podíl plevelných, dravých a ušlechtilých ryb může dlouhodobě ovlivnit kvalitu jeho vody.

„Kontrolovat množství ryb a jejich druhovou skladbu je jedním z opatření, které pomáhá udržovat kvalitní vodu ve Velkém boleveckém rybníce. Tím, že snížíme množství plevelných ryb, omezíme přísun fosforu, který podporuje vznik sinic a vodních řas. To ocení zejména ti, co si v létě chodí do Boleváku zaplavat,“ uvedl primátorův náměstek odpovědný za životní prostředí Michal Vozobule (TOP 09).

K monitoringu vědci používají loď se speciální výbavou. Elektrickým agregátem lehce krátkodobě omráčí ryby, aby je mohli vylovit podběrákem do vaničky a pak ručně vytřídit. Ušlechtilé ryby, jako jsou kapr, lín, tolstolobik či vzácnější úhoři a sumci, se do vody vracejí. Stejně tak štiky, boleni či candáti. Vytříděné plevelné ryby, například plotice či cejni skončí v kádích a poté putují do zoologické zahrady jako krmení pro zvířata. „U vybraných druhů ryb se sleduje také jejich velikost, váha a stáří, které lze zjistit ze šupin,“ uvedla Jiřina Maršálková z oddělení vodního hospodářství městské organizace Správa veřejného statku města Plzně.

Většinou se množství a druhy ryb v rybnících regulují výlovem. Velký bolevecký rybník ale vypouštět nelze, protože v současných klimatických podmínkách, kdy je hladina dlouhodobě pod normálním stavem, by se rybník znovu vodou nenaplnil. Kamenný rybník zase nelze vypustit, protože by to poškodilo přilehlou přírodní rezervaci s rašeliništi.