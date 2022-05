Zvířecí záchranáři zachránili na Plzeňsku čápata, která přišla o otce

„Čápi, byť to nevypadá, jsou totiž velcí bojovníci, a jakmile by samice hnízdo s vejci či malými mláďaty do tří týdnů věku opustila a letěla pro potravu, okamžitě by jí je jiný čáp z hnízda vyházel a hnízdo obsadil,“ řekl Makoň. „Proto když zjistíme, že na hnízdě zůstal lichý čáp s malými mláďaty bez partnera a že k úhynu druhého čápa došlo lidskou rukou, snažíme se vejce či mláďata zachránit. Pokud by však samec prohrál v souboji s druhým a silnějším samcem, nechali bychom vejce i mláďata na hnízdě, ať rozhodne sama příroda,“ upřesnil.