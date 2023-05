Kralovice a Kožlany na severu Plzeňska se propojí pětikilometrovou cyklostezkou

Dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury by měla pokrýt zhruba 80 procent nákladů. Frekventovanou silnici druhé třídy mezi oběma městy, kde jezdí hodně kamionů na Rakovník, hojně využívají cyklisté i chodci. Děti tam chodí na kroužky a na sporty, dělníci z průmyslové zóny za nákupy, takže je to nebezpečné pro všechny, řekl ČTK Karel Popel (BEZPP, Volba pro aktivní využití času), starosta Kralovic se 3500 obyvateli. Kožlany jich mají o 2000 méně.

„Stezka povede vedle hlavní silnice. Stavební povolení už máme. Čekáme jen na dotaci. Pokud ji dostaneme, okamžitě začneme se stavbou. Bez dotace bychom to už finančně neunesli, realizujeme teď hodně akcí,“ uvedl starosta. Kralovice teď požádaly o dotaci. Zbylé náklady si obě města rozdělí napůl. Pokud stavba začne v létě, hotová bude do jara příštího roku.

Dosavadní cyklotrasa z Kralovic do Kožlan vede po cestách i silnicích přes Hradecko. „Je dvakrát delší než ta plánovaná. Když někdo jede do práce a do školy, tak nechce jezdit oklikou,“ uvedl Popel. Plánovaná cyklostezka bude mít napojení na řadu cyklotras a stezek. Podobná samostatná asfaltová linie v okolí nikde není, řekl Popel. Náklady jsou vysoké proto, že uprostřed trasy je plánovaný mostek přes potok a takzvané kožlanské dolíky. Hlavní, zhruba tříkilometrový úsek podél silnice budou využívat také in-line bruslaři.