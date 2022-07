Kvůli opravě se do konce listopadu zavře pro osobní dopravu most v Liticích

„Musíme obnažit most až na klenbu v jeho starší části a rámovou konstrukci v té novější. Pak opravíme klenbu a kamenné opěrné zdi, betonové konstrukce budou sanovány. Most získá na krajích nové římsy a zábradlí, vozovka bude zúžena a chodníky rozšířeny,“ popsal Václav Šašek, který má stavbu na starosti. Spolu s opravou mostu bude nutné vyměnit i vodovod, který je veden mostní konstrukcí. Projektová dokumentace se začala připravovat v roce 2017, začátkem letošního roku nabylo platnosti stavební povolení.

„Příjezdová komunikace do Plzně, na které se most nachází, byla vždy klíčovou nejen pro obyvatele Litic, ale i pro ty, kteří do Plzně přes Litice jeli. Teď, když je to do Plzně rychlejší po přivaděči, nebude uzávěra mostu při opravě pro běžný provoz řidiče tak omezovat,“ doplnila litická starostka Blanka Kantová. Obvod pátrá po historických fotografiích mostu, které pomohou lépe zmapovat jeho historii. Vyzývá proto pamětníky, aby poskytli úřadu k zapůjčení historické fotografie stavby, jejíž postupné proměny nejsou dostatečně zdokumentovány, případně je poslali na e-mail: postaumo6@plzen.eu.